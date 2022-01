Più auto elettriche che diesel: storico sorpasso in Europa

Per la prima volta in Europa si sono vendute più auto elettriche che auto diesel: secondo le stime preliminari dell'analista Matthias Schmidt, infatti, nel mese di dicembre sarebbe avvenuto lo storico sorpasso. Il limite contesto è quello del 20% del mercato: le auto elettriche lo hanno superato, le auto diesel ne sono rimaste al di sotto.

Più elettriche che diesel

Si tratta di una prima volta che fa scuola e che, inevitabilmente, è segno dei tempi che corrono. Resta tuttavia un unicum viziato da non poche variabili, in primis quella degli incentivi: in questa fase specifica la spinta allo sconto statale contro le emissioni è estremamente alta in tutta Europa, spingendo sempre più utenti a pensare all'alternativa elettrica per abbandonare le motorizzazioni tradizionali. Gli strascichi del Dieselgate, del resto, sono una ferita ancora aperta e l'elettrico ne ha cavalcata l'onda fino al sorpasso odierno: oggi proprio Volkswagen è l'ariete dell'auto elettrica in Europa, trainando le vendite nell'inseguimento alla leadership Tesla.

A tutto ciò si aggiunge la crisi generale dell'automotive, che ha frenato soprattutto le vendite dei modelli tradizionali. In termini assoluti le auto diesel vendute nell'ultimo mese del 2021 si sono fermate a quota 160 mila, mentre sono state 176 mila quelle elettriche (+6% rispetto al 2020). Si viaggia appaiati, insomma, ma il peso che grava sul gasolio è ormai una sentenza: le parti potrebbero tornare ad invertirsi non appena gli incentivi dovessero rallentare, ma il trend è ormai segnato e per l'elettrico la strada appare spianata – pur se non lineare.