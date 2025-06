Più controllo e potenza con i server dedicati Aruba in sconto

Aruba lancia una nuova promozione dedicata ai professionisti e alle aziende che cercano performance elevate e massima autonomia: su tutti i server dedicati fisici con processore AMD è attivo uno sconto del 20%, con setup gratuito incluso.

Per attivare la promozione basta andare sul sito di Aruba, scegliere il server desiderato, aggiungerlo al carrello e inserire il codice AMD20 nell’apposito campo prima del pagamento.

Tutti i vantaggi dei server dedicati di Aruba

Optare per un server dedicato fisico significa scegliere risorse esclusive, configurazioni totalmente personalizzabili e un’infrastruttura solida su cui basare il proprio business. È la soluzione ideale per chi vuole ridurre la dipendenza da hardware interno, migliorare la sicurezza e mantenere il pieno controllo operativo.

I server bare metal di Aruba si prestano a una vasta gamma di applicazioni: dall’hosting di portali complessi e siti e-commerce ad alto traffico, fino alla gestione di ambienti di test o applicazioni aziendali su larga scala. Le risorse dedicate assicurano continuità, velocità e stabilità.

Non solo. Chi lavora con progetti legati all’intelligenza artificiale privata trova nei server dedicati una piattaforma perfetta per elaborare dati in autonomia e sviluppare soluzioni come la generazione di contenuti, la creazione di immagini o l’elaborazione linguistica. In uno scenario in cui la protezione dei dati è prioritaria, disporre di una macchina fisica isolata garantisce un ulteriore livello di sicurezza.

Inoltre, i server dedicati possono essere integrati in sistemi di disaster recovery, diventando nodi fondamentali per il backup e la protezione dei dati aziendali.

L’offerta di Aruba è valida per un periodo limitato. Per consultare i modelli disponibili e scoprire quale server si adatta meglio alle tue esigenze, puoi accedere alla pagina ufficiale dell’iniziativa.