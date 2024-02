Più di 100€ di SCONTO sul Motorola Moto G84 5G grazie al COUPON!

Dotato del potente processore Snapdragon 695 5G, questo dispositivo offre una reattività incredibile per gestire qualsiasi attività con la massima efficienza. La connettività 5G apre le porte a una nuova era di velocità, consentendoti di scaricare film, giocare online e navigare su Internet senza alcun rallentamento.

Lo schermo Max Vision FHD+ da 6,4 pollici offre una resa eccezionale. Il refresh rate a 90Hz rende il tocco ancora più fluido e reattivo, garantendo un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e immersiva, perfetta per i giochi e la fruizione di contenuti multimediali.

Grazie al sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, puoi scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. La lente grandangolare da 118° amplia il campo visivo per catturare paesaggi spettacolari e scene di gruppo, mentre la fotocamera macro ti consente di esplorare i dettagli più minuti del mondo che ti circonda, aggiungendo un tocco di creatività alle tue immagini.

Il corpo in policarbonato con finitura opaca non solo conferisce al dispositivo un look elegante, ma garantisce anche una resistenza superiore agli urti e ai graffi. Nonostante la robustezza, il design sottile e leggero rende il dispositivo comodo da tenere in mano e da utilizzare con una sola mano, offrendo un equilibrio perfetto tra stile e praticità.

Con una generosa memoria interna da 256GB, avrai ampio spazio per archiviare foto, video, musica, app e documenti senza preoccuparti di rimanere senza spazio. Grazie ai 12GB di RAM, inoltre, puoi gestire agevolmente più applicazioni contemporaneamente, garantendo prestazioni fluide e senza rallentamenti.