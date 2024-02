Più di 50€ di SCONTO su questa Friggitrice De'Longhi!

La friggitrice è sicuramente un elettrodomestico che non può mancare in alcuna cucina che si rispetti. Se non ne possiedi già una, è il tuo giorno fortunato. Questo perché la De’Longhi RotoFry, dotata di cestello rotante, è scontatissima su Amazon. Il prezzo originale di 160,00€ è solo un brutto ricordo dato che arriva a costare solo 109,90€.

Tutte le caratteristiche della friggitrice De’Longhi

La tecnologia innovativa di RotoFry, con il cestello rotante inclinato, riduce del 50% la quantità di olio necessaria per friggere, garantendo una frittura più sana e leggera. Grazie al movimento ciclico del cestello nell’olio, i cibi vengono cotti in modo uniforme e dorati alla perfezione. Il termostato regolabile da 150 a 190°C consente poi di selezionare la temperatura ottimale per ogni ricetta, garantendo risultati sempre impeccabili.

Facile da usare e da pulire, questa friggitrice è dotata del sistema Easy Clean che facilita la rimozione dell’olio e la pulizia della vasca in modo rapido e senza fatica. Il coperchio con apertura automatica, oltre a essere pratico, assicura sicurezza durante l’uso, evitando schizzi di olio bollente. Il cestello è anche removibile, lavabile in lavastoviglie, rende la pulizia ancora più semplice e veloce.

Questa friggitrice ha una capacità di 1 kg di cibo, perfetta per friggere porzioni abbondanti per tutta la famiglia. Con una capacità di olio di 1.0/1.2 L, riduce l’ingombro in cucina senza compromettere le prestazioni. Il design elegante e moderno si adatta a qualsiasi stile di arredamento, rendendo la friggitrice De’Longhi non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole.

La frittura non ha più segreti con questa friggitrice De’Longhi RotoFry. Pagala solo 109,90€ anziché gli originali 160,00€.

