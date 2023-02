Più tempo libero con NordPass: 6 modi per risparmiare tempo

Non solo sicurezza, ma anche tempo risparmiato e – di conseguenza – più tempo libero. Se pensavi che NordPass fosse un utile alleato solamente dal punto di vista della sicurezza online, dovrai ricrederti: ecco sei modi con cui questo gestore di password è anche uno strumento efficace per risparmiare tempo durante la giornata.

Sei modi con cui NordPass ti fa risparmiare tempo

Compilazione automatica. Digiti ancora a mano tutte le tue credenziali? Con la compilazione automatica, potrai accedere ai tuoi account con un solo clic: ci pensa NordPass a inserire automaticamente le informazioni necessarie. Basta password dimenticate. Se sei una persona che ha tanti account, ti sarà capitato sicuramente di non ricordarti alcune delle password. Questo potrebbe rallentare la tua produttività: NordPass salva e ricorda le tue credenziali per il futuro. Usa tranquillamente password sicure e complesse, senza doverle ricordare. Genera password a prova di hacker. Se tieni alla tua sicurezza informatica, saprai quanto è importante creare password complesse e difficili da decifrare. Pensare a chiavi di accesso sempre diverse e trovare le combinazioni giuste, tuttavia, potrebbe risultare dispendioso in termini di tempo: con NordPass generi istantaneamente password sicure e complesse, evitando inutili perdite di tempo. Sincronizzazione. Oltre ad archiviare password, NordPass ti permette di sincronizzare le tue credenziali su sei dispositivi diversi. In modo che tu non debba inserirle ogni volta che accedi. Protezione dal phishing. Sapevi che NordPass è utile anche per riconoscere i tentativi di phishing? Se accedi a un falso sito web, che si spaccia per uno ufficiale di cui tu hai registrato una password, il password manager non la riconoscerà e non inserirà automaticamente le tue credenziali. Questo è un ottimo campanello d’allarme per capire se si tratta o meno di un sito web truffaldino. Acquisti online più veloci. Oltre alle password, NordPass è in grado di memorizzare i dati della carta di credito in tutta sicurezza. Così se vuoi acquistare online, non dovrai inserire ogni volta le informazioni, né tirare sempre fuori il portafoglio per controllarle.

Scegli NordPass: per te uno sconto del 43%

NordPass è la soluzione ideale che ti permette di gestire password, informazioni sensibili e note personali su più dispositivi, in modo semplice e sicuro. Tante le funzionalità disponibili: oltre alle già citate compilazione automatica e sincronizzazione, NordPass può contare su funzioni avanzate per il massimo della sicurezza. Ad esempio c’è Salute Password per identificare le chiavi di accesso deboli o riutilizzate, il generatore di password uniche, il Data Breach Scanner e il Breach Monitoring che – insieme – ti avvisano se i tuoi dati sensibili o la tua e-mail sono stati violati.

Tutti i dati, dalle password alle informazioni bancarie, archiviate all’interno del vault di NordPass sono cifrati utilizzando l’algoritmo XChaCha20. Per un periodo di tempo limitato, è disponibile una speciale promozione che ti permette di risparmiare il 43% di sconto sulla sottoscrizione di NordPass Premium: il prezzo crolla così a soli 1,69 euro al mese, pari a 40,56 euro per i primi due anni anziché 71,76 euro.

