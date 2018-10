Pixel 3: auricolari USB-C con l'Assistente Google

Dopo aver dato un primo sguardo alla fotocamera e aver passato in rassegna le funzionalità del Pixel Stand per la ricarica wireless (e non solo), focalizziamo l’attenzione su un’altra delle novità che accompagnano il debutto dei nuovi smartphone della linea Pixel 3. Quest’anno il gruppo di Mountain View ha scelto di includere nella confezione gli auricolari USB-C con supporto integrato all’Assistente Google.

Pixel 3: gli auricolari USB-C

Abbiamo avuto modo di metterli alla prova nella nostra prima settimana trascorsa in compagna del top di gamma Pixel 3 XL (in Italia dal 2 novembre). Precisiamo che l’accessorio risulta pienamente compatibile con tutti gli smartphone dotati di una presa USB Type-C: li abbiamo testati senza riscontrare alcun problema, ad esempio, su un Motorola Moto Z2 Play, disponendo di tutte le funzionalità incluse, dal controllo della riproduzione musicale fino alla regolazione del volume, senza dimenticare l’attivazione dell’intelligenza artificiale per la ricerca di informazioni, la traduzione in tempo reale o la consultazione di notifiche e promemoria.

L’accesso diretto all’Assistente Google costituisce il reale valore aggiunto degli auricolari. È sufficiente tenere premuto per qualche attimo il pulsante fisico nero al centro dei comandi per richiamare l’IA e udire il suono tipico di quando si attiva. In altre parole, pur mantenendo lo smartphone al sicuro in tasca o nello zaino, così facendo l’assistente viene attivato, esattamente come si farebbe pronunciando “Ok Google”, con un tap prolungato sul pulsante Home oppure premendo i bordi dei Pixel grazie alla funzione Active Edge.

Per quanto riguarda la qualità audio, l’abbiamo trovata più che soddisfacente. I più pignoli lamenteranno forse una resa migliorabile su una frequenza piuttosto che sull’altra, ma considerando la possibilità di ricorrere all’equalizzazione e l’esborso economico tutto sommato contenuto in relazione a quanto offerto, possiamo affermare che gli auricolari USB-C proposti dal gruppo di Mountain View svolgano il loro dovere proprio come ci si aspetta.

Possono in qualche modo essere definiti come la versione cablata dei Pixel Buds annunciati lo scorso anno e disponibili (non in Italia) ad un prezzo ben più elevato: 159,00 dollari negli Stati Uniti. Queste le specifiche degli auricolari, così come riportato sullo store ufficiale di bigG, dove è possibile acquistarli separatamente al prezzo di 35,00 euro.