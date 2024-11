Pixel 8a a -150€ (minimo storico) è l'affare smartphone del giorno

È al suo prezzo minimo storico: Google Pixel 8a è proposto oggi in sconto di 150 euro rispetto al listino ufficiale, grazie all’offerta di Amazon disponibile in questo momento e che segnaliamo volentieri su queste pagine. Si tratta di un’ottima occasione per chi vuole acquistare uno smartphone destinato a durare nel tempo. Include i servizi premium di bigG come 3 mesi di abboanmento One Premium con 100 GB di spazio sul cloud, 6 mesi di Fitbit Premium per l’attività fisica e 3 mesi di YouTube Premium.

Le specifiche dello smartphone Google Pixel 8a

Il sistema operativo è ovviamente Android con piattaforma Play Store per il download delle applicazioni, almeno 7 anni di aggiornamenti garantiti e pieno supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale con Gemini. Tra le specifiche tecniche segnaliamo il display Actua da 6,1 pollici, il processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2 progettato internamente, 8 GB di RAM, 128 di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e potenziata dall’IA, i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività, NFC, GPS, lettore di impronte digitali e batteria con autonomia elevata. Trovi tutte le altre informazioni del caso nella descrizione completa.

Lo sconto di 150 euro proposto in questo momento ti permette di acquistare lo smartphone Google Pixel 8a al prezzo finale di soli 399 euro, il più basso da quando è sul mercato. La colorazione è Nero ossidiana, quella visibile in queste immagini.

Se decidi di ordinarlo adesso, arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.