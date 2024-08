I nuovi Pixel 9 su Amazon al PREZZO MINIMO garantito: eccoli

I nuovi Pixel 9 di Google sono già in preordine su Amazon, al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, se da oggi al momento della spedizione l’e-commerce proporrà uno sconto o una promozione, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico prima di effettuare il pagamento.

Pixel 9 in preordine al prezzo minimo su Amazon

Il modello base, nel nuovo trio di smartphone Android annunciati dal gruppo di Mountain View, ha un display da 6,3 pollici, processore Tensor G4, 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, 5G e doppia fotocamera posteriore da 50 e 48 megapixel. Ecco le versioni in vendita e le relative colorazioni.

Passando a Pixel 9 Pro, si arriva a 16 GB di RAM e a 512 GB di storage. Cambiano anche le tinte della scocca e il comparto fotografico accoglie un terzo sensore.

La new entry della famiglia è Pixel 9 Pro XL, con un display dalle dimensioni più generose che tocca i 6,8 pollici di diagonale. Eccolo, disponibile anche nella versione da 1 TB.

In tutti i casi è possibile contare sulla spedizione gratuita, gestita da Amazon, così come la vendita. Per tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche in dotazione alla gamma Pixel 9 di Google rimandiamo alle singole schede dei prodotti.