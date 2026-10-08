Pixel Buds, Google annuncia 5 novità: ecco i modelli compatibili

A fine settembre Google aveva introdotto i comandi audio di Gemini sui Pixel Buds. Ora l’azienda torna alla carica con un nuovo annuncio, questa volta accompagnato da un entusiasmo piuttosto evidente. Sul blog ufficiale di Assistenza dedicato agli auricolari si legge infatti: Un aggiornamento importante dei Pixel Buds arriva presto! .

A detta di Big G, la futura versione software 6.144 è ricca di funzionalità eccezionali e molto attese, ma anche di miglioramenti basati sull’AI.

Ecco i modelli di Google Pixel Buds che riceveranno presto 5 novità

Ma prima di farsi strane illusioni, c’è una precisazione importante da fare. L’aggiornamento di ottobre non riguarda tutti i Pixel Buds. I Pixel Buds Pro di prima generazione, infatti, non riceveranno le nuove funzioni, che saranno invece disponibili sui Pixel Buds 2a e sui Pixel Buds Pro 2.

Ma quali sono queste nuove funzionalità eccezionali in arrivo? La prima è più un miglioramento che una novità. Rende la traduzione istantanea più naturale, funzionando al contempo in armonia con Google Traduttore, quindi non c’è più bisogno di tirare fuori il telefono dalla tasca, basta esercitare una pressione sugli auricolari perché la traduzione inizi istantaneamente.

Altra novità: la possibilità di modificare le impostazioni audio dei propri auricolari (attivare la cancellazione attiva del rumore o i comandi touch, oppure regolare l’equalizzatore) tramite i comandi vocali Gemini.

Grazie a questo aggiornamento, i Pixel Buds saranno ancora più integrati nell’ecosistema di Google. Ad esempio, se (e solo se) si ha uno smartphone Pixel, basta premere sugli auricolari durante una chiamata per disattivare o riattivare l’audio. E grazie al rilevamento del sonno del Pixel Watch, si dispone ora della messa in pausa automatica dei contenuti multimediali durante il sonno. Ciò significa che se si indossano i Buds quando ci si addormenta, questi metteranno in pausa la riproduzione della musica, disattiveranno i gesti e silenzieranno le notifiche.

Parlavamo di cinque novità, l’ultima è riservata ai Pixel Buds Pro 2. Si tratta della cancellazione attiva e dinamica del rumore. In concreto, gli auricolari regoleranno automaticamente il suono o la riduzione del rumore in base alla loro posizione nelle orecchie.