Tutto il giorno al PC senza sforzo con il mouse ergonomico Logitech MX Vertical

Se anche tu passi diverse ore davanti al computer, o addirittura tutto il giorno, e sei quindi alla ricerca di un mouse senza fili che sia ergonomico, abbiamo trovato l’offerta giusta per te. In questo momento su Amazon puoi acquistare il mouse Logitech MX Vertical a 56,99 euro, invece che 99,99 euro.

Un grandissimo risparmio dunque, grazie allo sconto del 43%, di ben 43 euro. Soprattutto puoi avere un mouse senza fili di una comodità straordinaria per evitare di affaticarti eccessivamente durante il giorno. L’offerta è a tempo e quindi devi essere rapido. Inoltre ti segnaliamo la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Logitech MX Vertical è il mouse wireless definitivo

Il Logitech MX Vertical è pensato per chi ha necessariamente bisogno di un mouse ergonomico che garantisca una posizione più naturale del braccio, del polso e della mano. Infatti dopo solo un giorno potrai notare la grandissima differenza rispetto agli altri mouse. Lo sforzo muscolare viene ridotto del 10% mantenendo comunque ottime prestazioni.

Il tracciamento ottico avanzato con sensore di alta precisione riduce notevolmente il movimento della mano e ti permette di spostare il cursore con estrema velocità. Inoltre non è necessario usare il tappetino per mouse, può scorrere su molte superfici senza problemi. Oltre ai classici pulsanti e alla rotellina per scorrere velocemente le pagine ci sono due pulsanti dove appoggi il pollice per le scorciatoie veloci. E possiede una batteria ricaricabile con cavetto USB-C in grado di durare fino a 4 mesi.

Un’opportunità imperdibile che però potrebbe scadere da un momento all’altro. Prima che succeda vai su amazon e fai tuo il mouse Logitech MX Vertical a 56,99 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.