 Tutto il giorno al PC senza sforzo con il mouse ergonomico Logitech MX Vertical
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Tutto il giorno al PC senza sforzo con il mouse ergonomico Logitech MX Vertical

Se passi tutto il giorno davanti al computer approfitta di questa promozione di Amazon per avere il mouse wireless ergonomico Logitech MX Vertical.
Tutto il giorno al PC senza sforzo con il mouse ergonomico Logitech MX Vertical
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Se passi tutto il giorno davanti al computer approfitta di questa promozione di Amazon per avere il mouse wireless ergonomico Logitech MX Vertical.
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Se anche tu passi diverse ore davanti al computer, o addirittura tutto il giorno, e sei quindi alla ricerca di un mouse senza fili che sia ergonomico, abbiamo trovato l’offerta giusta per te. In questo momento su Amazon puoi acquistare il mouse Logitech MX Vertical a 56,99 euro, invece che 99,99 euro.

Un grandissimo risparmio dunque, grazie allo sconto del 43%, di ben 43 euro. Soprattutto puoi avere un mouse senza fili di una comodità straordinaria per evitare di affaticarti eccessivamente durante il giorno. L’offerta è a tempo e quindi devi essere rapido. Inoltre ti segnaliamo la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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Logitech MX Vertical è il mouse wireless definitivo

Il Logitech MX Vertical è pensato per chi ha necessariamente bisogno di un mouse ergonomico che garantisca una posizione più naturale del braccio, del polso e della mano. Infatti dopo solo un giorno potrai notare la grandissima differenza rispetto agli altri mouse. Lo sforzo muscolare viene ridotto del 10% mantenendo comunque ottime prestazioni.

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Il tracciamento ottico avanzato con sensore di alta precisione riduce notevolmente il movimento della mano e ti permette di spostare il cursore con estrema velocità. Inoltre non è necessario usare il tappetino per mouse, può scorrere su molte superfici senza problemi. Oltre ai classici pulsanti e alla rotellina per scorrere velocemente le pagine ci sono due pulsanti dove appoggi il pollice per le scorciatoie veloci. E possiede una batteria ricaricabile con cavetto USB-C in grado di durare fino a 4 mesi.

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Un’opportunità imperdibile che però potrebbe scadere da un momento all’altro. Prima che succeda vai su amazon e fai tuo il mouse Logitech MX Vertical a 56,99 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 8 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
8 ott 2026
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