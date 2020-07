Tra i dispositivi che non possono mancare sulla scrivania dell’ufficio o di quella in casa per chi opera in modalità smart working c’è la plastificatrice, oggetto indispensabile per garantire la conservazione dei documenti più importanti o per proteggere quelli da esporre, ad esempio gli avvisi da mettere sulla porta o in vetrina. Il modello Peach PL707 oggi è in offerta su eBay al prezzo di 26,90 euro.

Peach PL 707: plastificatrice A4 per l’ufficio e la casa

È in grado di plastificare a caldo fogli A4 in breve tempo: servono solo una manciata di minuti per la fase di riscaldamento una volta accesa (il controllo della temperatura è automatico), poi procede a una velocità pari a 250 mm /min. La larghezza delle pouches arriva a 230 mm, lo spessore del documento a 0,4 mm. Può tornare utile anche per fotografie, biglietti da visita, etichette da appiccicare sui bagagli e altro. Tutto questo in dimensioni pari a 38x12x8 cm.

Incluse nella confesione due pouches con dimensioni A4, tre in formato A5 e cinque per i biglietti da visita. prezzo di 26,90 euro. La spedizione è gratuita e immediata, il prodotto si trova in Italia. Il venditore di eBay che propone l’inserzione ha quasi 90.000 feedback positivi sulla piattaforma.