82 pollici di schermo, 44% di sconto

82 pollici, praticamente un’esagerazione. Ma lo è anche il 44% di sconto, ed ecco perché nella rassegna quotidiana delle migliori offerte intercettate non si può non annoverare questa TV LED Samsung 4K (UE82RU8000U) dalle dimensioni sicuramente molto generose.

82 pollici quasi a metà prezzo

A scanso di equivoci: sì, serve avere un ambiente più grande della norma, nonché una parete sufficientemente sgombra. La definizione 4K autorizza ad avere una distanza occhi-display minore (ottenendo così un effetto avvolgente senza pari nella visione su uno schermo tanto ampio), ma ridurre eccessivamente la distanza non può restituire il plus che si ottiene invece posizionando questa tv in modo ben proporzionato.

Chi non avesse ben idea di cosa significhi avere un televisore da 82 pollici può partire da questa considerazione: si tratta di una superficie larga 183,8 cm e alta 105,2 cm con risoluzione 3840 x 2160:

Immergiti in immagini con un miliardo di colori. La tecnologia Dynamic Crystal Color offre un assoluto realismo, così non ti sfuggirà nemmeno la minima sottigliezza. Risoluzione UHD certificata per una qualità d’immagine impeccabile. Un singolo chip orchestra i colori, ottimizza l’elevato contrasto e gestisce l’HDR, regalandoti una qualità delle immagini che sa emozionare.

2998 euro il prezzo di listino, ma il risparmio garantito è pari a 1333 euro (-44%). Il prezzo accessibile in queste ore è pertanto di 1665,98 euro, con distribuzione firmata Monclick (97,2% di feedback positivo) e consegna rapida garantita.

Di fronte a modelli di questo tipo occorre anzitutto chiedersi se la dimensione possa essere compatibile con i propri spazi, ma ciò rende questo modello valido anche per utilizzi di altro tipo: aziende e associazioni, nonché pubblica amministrazione, o chiunque possa avere specifiche necessità comunicative su grandi ambienti in cerca di forte effetto scenico. In ottica digital signage, insomma, pur senza la specificità tecnica che richiede questo tipo di applicazione. Una tv che è ben più di una tv, insomma, con la possibilità di approfittare di un taglio del prezzo che rende l’occasione particolarmente interessante.