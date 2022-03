Play Store: Google strizza l'occhio ai tablet

Google ha deciso di strizzare ulteriormente l’occhio al versante tablet, come dimostrano i sempre maggiori sforzi profusi nella messa a punto di Android 12L. A ciò va a sommarsi la notizia, data proprio nel corso delle ultime ore, relativa al fatto che prossimamente su Android saranno introdotte diverse modifiche al Play Store al fine di aiutare gli utenti ad orientarsi rapidamente e in maniera efficiente verso le app già ottimizzate per gli schermi più grandi rispetto a quelle concepite per smartphone.

Play Store a misura di tablet in dirittura d’arrivo

Nel dettaglio, i cambiamenti saranno innanzitutto apportati al ranking e alla promozione delle app, vale a dire il sistema di classificazione del Play Store, così da mettere in evidenza app e giochi ottimizzati e di qualità elevata.

Tutte le app che non risultano ottimizzate verranno contrassegnate con messaggi appositi, in modo tale che gli utenti possano individuarle rapidamente e sentirsi scoraggiati nello scaricarle, il che potrebbe pure avere un effetto positivo sugli sviluppatori, spronandoli a realizzare soluzioni dedicate ai tablet quanto prima possibile.

Un altro elemento del Play Store che sarà soggetto a revisione, sempre nell’ottica di rendere il negozio virtuale delle app di casa Google maggiormente fruibile via tablet riguarda le recensioni, le quali non saranno più tutte mischiate, ma verranno suddivise in base al dispositivo impiegato, ovvero smartphone pieghevole, tablet, WearOS e ChromeOS. Così facendo, agli utenti verrà data la possibilità di dire la loro in maniera più precisa e anche di ricavare con più semplicità le informazioni di cui hanno effettivamente bisogno.