Playlist infinite e personalizzate: scopri Apple Music gratis per 30 giorni

Apple Music non è solo una piattaforma di streaming, ma un vero compagno musicale che ti segue in ogni momento della giornata. Ora puoi pprovarlo gratis per 30 giorni, esplorando le playlist create appositamente per te.

Che tu stia facendo colazione, lavorando, allenandoti o rilassandoti sul divano, troverai sempre la playlist perfetta pronta ad accompagnarti.

Playlist curate su misura per ogni momento

Le playlist di Apple Music sono create da esperti musicali e aggiornate costantemente per offrirti sempre brani freschi e stimolanti. Puoi scegliere tra centinaia di raccolte tematiche: dalle hit del momento ai grandi classici, dalle colonne sonore rilassanti ai mix energici perfetti per lo sport. E se ami la scoperta, troverai sezioni dedicate ai nuovi artisti emergenti, così da ampliare i tuoi orizzonti musicali.

Apple Music impara dai tuoi gusti: più ascolti e metti “mi piace”, più il servizio sarà in grado di proporti playlist e mix settimanali cuciti sulle tue preferenze.

In questo modo, non ti ritroverai mai senza la colonna sonora giusta per la tua giornata. Se non hai ancora provato Apple Music, questa è l’occasione perfetta.

I nuovi utenti hanno diritto a 30 giorni gratuiti di ascolto illimitato: potrai testare tutte le funzioni, creare la tua libreria personale e immergerti nelle playlist pensate per ogni momento, senza alcun costo iniziale. Perché scegliere Apple Music:

Playlist sempre aggiornate e create da esperti.

Suggerimenti personalizzati basati sui tuoi gusti.

Accesso a oltre 100 milioni di brani.

Compatibilità con tutti i tuoi dispositivi Apple e non solo.

Qualità audio elevata, anche in modalità lossless e con Dolby Atmos.

Con Apple Music, la musica ti raggiunge ovunque e diventa parte della tua quotidianità. Attiva ora la prova gratuita di 1 mese.