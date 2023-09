PlayStation 5 a 113 euro in meno grazie al coupon eBay

Fino a domani è attivo lo sconto ufficiale su PlayStation 5, ma su eBay puoi risparmiare ancora di più. Attivando il coupon sconto “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento puoi acquistare la Standard Edition a soli 436 euro invece di 549. E grazie alla spedizione gratuita con corriere espresso la riceverai nel giro di 48 ore.

PlayStation 5 Standard al prezzo più basso del web

Il modello PlayStation 5 Standard è l’opzione ideale per i veri appassionati di giochi. Questa versione è dotata del lettore disco, il che significa che puoi goderti non solo gli ultimi giochi in formato digitale, ma anche le tue copie fisiche preferite. Questa flessibilità ti consente di espandere la tua libreria di giochi come preferisci.

PS5 offre un’esperienza di gioco eccezionale con una grafica avanzata e un’immersione senza precedenti grazie al supporto per l’audio 3D. Puoi dire addio ai caricamenti lenti grazie all’unità SSD ultra veloce che garantisce tempi di caricamento rapidissimi. Inoltre, il controller DualSense offre feedback tattile e grilletti adattivi che rendono ogni esperienza di gioco più coinvolgente e realistica.

Questa è l’opportunità che hai aspettato per avere tra le mani una delle console di gioco più potenti mai realizzate. Non perdere l’occasione di portare a casa la PlayStation 5 Standard a soli 436 euro invece di 549 euro. Ricorda di applicare il coupon SETTEMBRE2023 al momento del pagamento per risparmiare 113 euro.

