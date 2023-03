PlayStation 5 Pro in arrivo? Possibile lancio nel 2024

Proprio mentre le scorte delle PlayStation 5 stanno tornando a livelli normali, cosicché sempre più amanti del gaming possano provare i titoli di ultima generazione pubblicati per la console Sony, in rete si discute del possibile lancio di PlayStation 5 Pro. Ebbene sì, avete letto bene: uno dei più rinomati tipster del mondo gaming ha ricevuto nuove conferme riguardanti la versione Pro della PS5.

PlayStation 5 Pro arriverà tra un anno

L’ultimo report condiviso da Insider Gaming parla chiaro: la PlayStation 5 Pro è apparentemente in lavorazione e uscirà verso la fine del 2024. Si tratterebbe di una revisione dell’hardware di cui a oggi non si conoscono ancora molti dettagli tecnici, eccetto per la presunta dotazione di un kit più performante al fine di gestire al meglio il Ray-Tracing.

Tom Henderson ha dunque usato il seguente tweet come fonte, facendo riferimento nello specifico a un brevetto depositato da Mark Cerny che menziona esplicitamente la dicitura “Sistema e metodo per Ray-Tracing accelerato”. Questa sembra essere quindi la prima differenza chiave tra la variante Pro e quella base della PlayStation 5 ma, trattandosi appunto di un semplice documento depositato, meglio non aspettarsela con assoluta certezza.

Sony Interactive Entertainment has filed a new patent that suggests the format holder is looking to optimise its ray tracing effects on #PS5 — Gamingnews (@Onion00048) February 25, 2022

C’è anche PlayStation 6

Come se questa grande novità non fosse sufficiente a scuotere l’animo dei fan PlayStation, Henderson ha aggiunto che PS6 dovrebbe uscire nel 2028 o negli anni successivi, e che è “altamente improbabile” un debutto sul mercato internazionale nei prossimi quattro anni.

Nonostante l’appurata affidabilità di Insider Gaming, meglio prendere queste voci di mercato con le pinze in attesa delle conferme da parte di Sony.

Nel frattempo, se siete in possesso di una PS5 vi ricordiamo che è disponibile l’aggiornamento con Discord e VRR.