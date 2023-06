PlayStation 5 Standard a 489 euro: l'occasione torna su eBay

Per te che sei un appassionato e vuoi un’esperienza di gioco di ultima generazione è tornata la grandissima occasione eBay.

La PlayStation 5 Standard Edition è disponibile su eBay a soli 489,99 euro invece di 549,99 euro, con spedizione immediata e consegna gratuita in 3 giorni.

PlayStation 5 Standard Edition a 60 euro in meno: ci stai anche pensando?

PlayStation 5 Standard Edition è la console di nuova generazione di Sony che ti offre una grafica incredibile e nuove funzionalità. Grazie al processore AMD Ryzen Zen 2 e alla scheda video AMD Radeon RDNA 2, puoi goderti i tuoi giochi preferiti con una risoluzione fino a 8K e un frame rate fino a 120 FPS. Inoltre, puoi sfruttare la tecnologia Ray Tracing per immergerti in mondi che offrono un livello di realismo senza precedenti.

La console è dotata di un’unità SSD ad altissima velocità che ti permette di caricare i giochi in pochi secondi e di passare da un gioco all’altro senza interruzioni. Questa versione include anche il lettore Blu-ray per riprodurre i tuoi film e le tue serie preferite su disco, così come naturalmente i tuoi giochi.

La PlayStation 5 Standard Edition include anche il controller wireless DualSense, che ti offre un feedback tattile e dei trigger adattivi che simulano l’impatto delle tue azioni di gioco.

Insomma, se la stavi cercando, adesso puoi acquistare la PlayStation 5 Standard Edition su eBay e risparmiare ben 60 euro. A questo prezzo naturalmente sta andando a ruba, quindi affrettati.

