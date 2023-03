PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di marzo

Si apre oggi il mese di marzo ed è l’occasione perfetta per ricordare quali sono i giochi gratis scelti per l’inclusione nell’offerta sempre più ricca di PlayStation Plus. Annunciati nei giorni scorsi in occasione dell’evento State of Play, potranno essere scaricati e installati senza alcuna spesa da tutti coloro che hanno attivato un abbonamento al servizio.

I giochi gratis di marzo su PlayStation Plus

Anche in questo caso, Sony si è dimostrata piuttosto generosa, dopo aver visto quanto avvenuto a febbraio con Horizon Forbidden West, Tekken 7 e The Quarry, solo per fare alcuni esempi. C’è persino una nuova uscita al day one, Tchia sviluppato dalla software house Awaceb, su cui ci si potrà tuffare al giorno fissato per il lancio (martedì 21 marzo). Meritano attenzione inoltre Ghostwire Tokyo e Battlefield 2042, quest’ultimo suggerito agli amanti del genere sparatutto. Ecco di seguito l’elenco completo.

PS Plus Essential: i giochi gratis di marzo 2023

Battlefield 2042 (PS4 e PS5);

Code Vein (PS4);

Minecraft Dungeons (PS4).

PS Plus Extra e Premium: i giochi gratis di marzo 2023

Uncharted: L’Eredità dei Ladri (PS5);

Ghostwire Tokyo (PS5);

Immortals Fenyx Rising (PS4 e PS5);

Tchia (PS4 e PS5);

Rainbow Six Extraction (PS4 e PS5).

Ci si trova dunque di fronte a una serie di titoli AAA, selezionati da Sony con l’obiettivo di attrarre nuovi giocatori e di fidelizzare quelli già acquisiti, attraverso una formula che fin qui si è dimostrata azzeccata e vincente. Ora che, finalmente, trovare una PS5 da acquistare è più facile rispetto a quanto avvenuto negli ultimi due anni, il gruppo ha tutte le intenzioni di giocarsi al meglio le proprie carte, puntando così a dominare l’era delle console next-gen.

La concorrenza è rappresentata da Microsoft e dalla sua Xbox Series X/S, che già da tempo fonda gran parte del proprio successo sulla sottoscrizione alla formula Game Pass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.