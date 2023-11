Playstation Portal è già prenotabile su Amazon!

Playstation Portal è la soluzione portatile che amplifica l’esperienza di gioco PS5, consentendoti di accedere ai tuoi giochi preferiti tramite la rete Wi-Fi domestica. Al prezzo di 219,98€ su Amazon, questo dispositivo è già prenotabile e promette un’esperienza di gioco versatile.

Che cos’è Playstation Portal?

Il cuore di Playstation Portal è uno schermo LCD da 8 pollici, una finestra che si apre su un mondo di dettagli nitidi e colori vivaci. La risoluzione 1080p a 60 fps offre una qualità visiva eccezionale, creando un’esperienza di gioco coinvolgente. L’utilizzo di Playstation Portal non richiede una TV, poiché il dispositivo è progettato per darti la libertà di giocare ovunque, a patto che ci sia una connessione Wi-Fi disponibile.

Come funziona? La configurazione è semplice. Collega Playstation Portal alla tua rete Wi-Fi domestica e avvia l’applicazione Remote Play sulla tua console PS5. Una volta stabilita la connessione, sarai pronto per immergerti nei tuoi giochi preferiti direttamente sullo schermo portatile.

Le vantaggiose caratteristiche di Playstation Portal includono:

Gioco in qualsiasi luogo: Grazie alla connessione Wi-Fi, hai la possibilità di giocare ovunque ti trovi.

Grazie alla connessione Wi-Fi, hai la possibilità di giocare ovunque ti trovi. Schermo portatile: Con uno schermo da 8 pollici, Playstation Portal offre una dimensione ideale per chi cerca un’esperienza più compatta.

Con uno schermo da 8 pollici, Playstation Portal offre una dimensione ideale per chi cerca un’esperienza più compatta. Modalità portatile: La libertà di giocare senza la necessità di una TV è ora una realtà, grazie a Playstation Portal.

Inoltre, il remote player Playstation Portal è pensato per garantire un’esperienza di gioco remoto senza precedenti. Basta accenderlo, premere un tasto e connettersi alla console PS5 per iniziare a giocare istantaneamente. Rivoluziona il modo in cui giochi con Playstation Portal, rendendo la tua esperienza di gioco più flessibile e accessibile che mai.

