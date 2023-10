PlayStation Portal va a ruba: prenotalo subito su Amazon

PlayStation Portal sembra una console portatile, anche se di fatto si tratta di un dispositivo differente. Parliamo di un device pensato per permetterti di giocare da remoto i giochi eseguiti sulla tua PlayStation 5.

Quante volte hai litigato con coniuge o altri conviventi per il possesso della TV? Con PlayStation Portal potrai giocare comodamente dove vuoi eseguendo direttamente dalla tua PS5 i tuoi titoli preferiti. I preorder su Amazon stanno andando a ruba, ma puoi unirti alla festa: il prezzo consigliato è di 219,99 euro con consegna prevista al D1 del 15 novembre.

PlayStation Portal: come funziona la “console portatile” di PS5

PlayStation Portal ti consente di accedere ai giochi sulla tua console PS5 tramite la tua rete Wi-Fi domestica, il che significa che puoi iniziare a giocare immediatamente senza dover utilizzare una TV.

Basta collegare il tuo PlayStation Portal e goderti il gioco su uno splendido schermo LCD da 8″ con una risoluzione di 1080p a 60 fps. Sarai immerso in un’esperienza di gioco come mai prima d’ora, con dettagli nitidi e un’azione fluida.

Il dispositivo può riprodurre i giochi compatibili installati sulla tua console PS5, inclusi i tuoi titoli preferiti per PS5 e PS4. Quindi, se hai una vasta libreria di giochi, puoi continuare a godertela anche quando sei lontano dalla tua console. Non dovrai più preoccuparti di dover lasciare indietro i tuoi giochi preferiti quando sei in viaggio.

Il sistema è appositamente realizzato per offrire un’esperienza di gioco remoto senza problemi. Basta accenderlo, premere un tasto per connettersi alla tua console PS5 e iniziare a giocare immediatamente. Non ci sono complicazioni, non ci sono attese. È tutto progettato per offrirti il massimo del divertimento.

PlayStation Portal punta insomma ad offrirti un’esperienza di gioco straordinaria senza occupare la TV. Puoi prenotarlo ora su Amazon al prezzo di listino di 219,98 euro e avere la certezza di riceverlo il 15 novembre. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare il gioco a un livello completamente nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.