Plus500 inizia gratis con ebook e conto demo!

Il broker Plus500 è una delle più rinomate piattaforme di trading online al Mondo. Ed è stata anche capofila nell'offrire la propria partnership ad una squadra di Serie A: l'Atalanta. Entrata di diritto nel novero dei grandi club a colpi di ottimi posizionamenti in classifica.

L'accordo è arrivato ad agosto 2020, mentre oggi la sponsorizzazione di piattaforme e token tra le squadre di Serie A sta diventando quasi la norma, oltre che la necessità.

Plus500 si lascia preferire per tante cose. Per esempio, un'assistenza clienti reattiva in Live chat con oltre 30 lingue disponibili. Ma anche una formazione molto dettagliata, consentendo ai trader che si iscrivono di formarsi tramite un eBook gratuito ed un conto demo altrettante gratis. Il primo molto utile per la formazione teorica, il secondo per quella pratica, con denaro virtuale.

Vediamo di seguito come scaricare gratuitamente l'eBook di Plus500 e quali contenuti contiene.

eBook di Plus500 di cosa parla

L'eBook offerto da Plus500 offre una preparazione completa sia sul trading online in generale, sia sul broker in modo specifico.

Ti sarà detto il significato dei principali termini tecnici afferenti al trading online, ma anche tutte le funzionalità che troverai sulla piattaforma.

L'eBook, come si confà a tutti i manuali, è diviso per capitoli e paragrafi. Con tanto di Indice degli argomenti.

Puoi visionarlo qui.

Plus500 chi è

Il broker Plus500 è gestito da una omonima società quotata sulla Borsa di Londra. Tra i tanti servizi che offre, ricordiamo un cono demo di 40mila dollari americani virtuali, che si ricarica quando il capitale è sceso sotto la soglia dei 200 dollari.

Offre poi le interessanti notifiche Push che avvisano quando il prezzo di un asset che ci interessa particolarmente, sta eseguendo importanti variazioni di valore, così da posizionarci per tempo.

Plus500 è anche molto sicuro, dato che vanta diverse licenze per operare. Quali:

Plus500UK Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (n. di riferimento della società 509909)

Plus500CY Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (licenza n. 250/14)

Plus500AU Pty Ltd è autorizzata dall'Australian Securities & Investment Commission (licenza per i servizi finanziari australiani n.417727), dall'Autorità dei Mercati Finanziari in Nuova Zelanda (FSP n. 486026) ed è un fornitore di servizi finanziari autorizzato (FSP. 47546) in Sud Africa

Plus500SG Pte Ltd (UEN 201422211Z) possiede una licenza per i servizi dei mercati di capitale dell'autorità monetaria di Singapore (licenza n. CMS100648)

Plus500IL Ltd è una società registrata in Israele, autorizzata a gestire un'arena di trading dall'Israel Securities Authority*

Plus500SEY Ltd è autorizzata e regolamentata dall'Autorità dei Servizi Finanziari delle Seychelles (licenza n. SD039)

Iscriviti a Plus500 da questo link!*

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi