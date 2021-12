Plus500 Metaverse ETF: come funziona e se conviene

Il Metaverse è il futuro già presente. Un modo nuovo di vivere la realtà utilizzando la cosiddetta “realtà aumentata“, la quale permette di vivere una vita parallela a quella reale attraverso dispositivi ed accessori. Sul Metaverse si può anche investire e di fatto il broker Plus500 ha lanciato Plus500 Metaverse ETF.

Del resto, questo broker attivo da un quindicennio, è leader nel trading online. Sicuro, con le sue licenze (tra cui la CySEC e la FCA), ma anche conveniente con le sue commissioni sui servizi al di sotto della media e gli spreads ragionevoli. Inoltre, si tratta di un broker spread-only, perché impone solo lo spread sui trades.

Ma torniamo a Plus500 Metaverse ETF e vediamo se conviene investire.

Plus500 Metaverse ETF cos'è

Cos'è Plus500 Metaverse ETF? Si tratta di un Exchange Traded Fund lanciato appunto da questo broker per consentire ai suoi trader di investire nel Metaverse. Il quale, come detto, offre anche spunti per trarre profitto da questo nuovo modo di intendere la realtà. Per esempio, speculando sulle criptovalute che sono utilizzate nelle piattaforme che replicano il Metaverse. Oppure facendo trading CFD sulle società quotate in borsa che si occupa di tecnologia direttamente coinvolta nel settore.

Tornando a questo ETF, il broker quotato anche alla borsa di Londra ha proprio pensato a quest'ultimo caso. Creando un ETF ad hoc che replichi azioni di società di informatica, networking, piattaforme virtuali e hardware. Il cui nome completo è Roundhill Ball Metaverse ETF.

Conviene investire su Plus500 Metaverse ETF?

Premesso che nel mondo della finanza non esiste una palla di vetro che ci dia previsioni certe e quindi occorre procedere sempre tenendo conto di un margine di errore importante, possiamo dire che con questo strumento le premesse ci sono tutte per fare un buon affare.

Ecco qualche vantaggio:

Gli ETF sono strumenti semplici di investimento, dato che racchiudono tutti gli asset internamente senza che l'investitore debba selezionarli sul mercato

Si tratta di strumenti sicuri giacché, in caso di fallimento della società emittente, i creditori non possono rivalersi su questa forma di titoli. Quindi l'investitore è tutelato

Replicano quasi perfettamente il benchmark sottostante, pertanto consentono di investire su ciò che più interessa

L'ETF in questione replica tanti asset di interesse del Metaverse. Ed è uno dei primi esemplari del genere

Gli ETF hanno in genere commissioni basse, essendo strumenti passivi di investimento

Poi ci sono i vantaggi di operare con un broker come Plus500:

Piattaforma user-friendly

Spread Competitivi

Senza Commissioni

Autorizzata e Regolamentata

Assistenza Online 24/7 in +30 lingue

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi