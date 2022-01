Plus500: su Youtube tanti video tutorial!

Dai tutorial di trading ai video informativi, su Plus500 puoi formarti al meglio a livello teorico prima di passare all'atto pratico. Non disdegnando anche l'utilizzo di un conto demo per simulare il trading senza correre il rischio di perdere i propri fondi nel fare dei tentativi.

Ricordando sempre che video e conto demo non sono solo utili per i trader “beginners“, cioè quelli alle prime armi. Ma anche per i trader advanced, quindi esperti, che vogliono cambiare strategia di trading sempre senza rischiare i loro beneamati capitali reali. O vogliono aggiornarsi su un mondo in continua evoluzione come i mercati finanziari.

Occorre poi sempre ricordare che il conto demo di Plus500 non sia un gioco, ma va usato seriamente per imparare davvero qualcosa. Altrimenti, quando inizieremo a fare trading reale, rischieremo di agire sempre a cuor leggero ma incassando delle perdite reali.

Scopriamo meglio Plus500 e dove trovare i suoi tanti preziosi video tutorial.

Plus500 è un broker affidabile?

Plus500 offre CFD su forex, azioni, materie prime, criptovalute, indici e opzioni. Le filiali di Plus500 sono autorizzate e regolamentate da diverse autorità di vigilanza finanziaria in tutto il mondo. Ecco quali:

Plus500UK Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FRN 509909).

Plus500CY Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (licenza n. 250/14).

Plus500AU Pty Ltd AFSL #417727 emesso dalla Australian Securities and Investments Commission. Licenza di emittente di derivati ​​in Nuova Zelanda per clienti neozelandesi, FSP n. 486026; Plus500AU è anche autorizzato come fornitore di servizi finanziari n. 47546 in Sud Africa

Plus500SG Pte Ltd (UEN 201422211Z) è titolare di una licenza per servizi sui mercati dei capitali dalla Monetary Authority di Singapore per la negoziazione di prodotti dei mercati dei capitali (Licenza n. CMS100648)

E' un broker conveniente?

Oltre ad essere un broker sicuro, Plus500 è anche un broker conveniente, essendo spread-only. Dato che impone sul trading solo lo spread e non le commissioni. Imposte invece sui servizi e sono anche più basse della media di mercato.

Plus500 offre anche una assistenza in Live chat, con oltre 30 lingue disponibili.

Non è un caso che Plus500 si sta facendo strada anche come sponsor di squadre di uno sport molto popolare quale è il calcio. Anzi, è stata anche una antesignana, visto che la prima squadra a credere nel trading online è stata l'Atalanta e proprio con Plus500.

Dove trovare video tutorial Plus500

Puoi trovare i video tutorial di Plus500 sul suo canale ufficiale Youtube. Mentre per iscriverti al broker vai a questo link.*

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi