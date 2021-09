La pandemia che si è abbattuta su tutti noi ha costretto le realtà professionali ad affrontare una sfida inedita. Si sono forzatamente trovate a doverlo fare anche le piccole e medie realtà imprenditoriali. Il fenomeno è stato preso in esame da una recente indagine condotta da Kaspersky, che ha focalizzato l'attenzione in particolare sulle PMI italiane.

Pandemia, soddisfazione dei dipendenti e prestazioni delle aziende

Ne è emerso anzitutto che, per quasi la metà di quelle chiamate in causa (per la precisione il 46%), la priorità è stata preservare i posti di lavoro. Tuttavia, il 41% afferma di aver dovuto anteporre a questo la necessità di introdurre nuove tecnologie al fine di garantire il buon funzionamento del business.

In ogni caso, le prestazioni delle aziende sono state influenzate in modo diretto dal grado di soddisfazione dei dipendenti. Anche per questo evitare tagli ai team è stato importante, nonostante una parte consistente abbia dovuto fare i conti con una riduzione del budget (37%) o dei compensi e delle ore lavorative (27%), affrontando in alcuni casi addirittura la chiusura temporanea (26%).

Secondo il 29% dei chiamati in causa, nel prossimo anno è previsto un incremento delle risorse economiche destinate al personale, inclusi salari e benefit. In questo modo, riportando i compensi al livello pre-COVID o addirittura aumentandoli, potranno essere mantenuti i talenti, minimizzando la necessità di cercarne di nuovi.

A condizionare la già citata soddisfazione dei dipendenti sono state le soprattutto le modalità attraverso le quali le aziende si sono adattate alle nuove condizioni di lavoro, anche e soprattutto abbracciando lo smart working. Il 41% ha fornito ai team le tecnologie necessarie sotto forma di dispositivi e servizi per comunicare e collaborare, trasferendo almeno una parte delle attività dall'offline all'online, adottando un approccio 100% da remoto oppure ibrido.

La versione integrale del report How small businesses got through 2020-2021 è consultabile online. Chiudiamo con il commento di Andrey Dankevich, Senior Product Marketing Manager di Kaspersky.