La percezione della privacy post-pandemia: l'indagine di Kaspersky

Quanto teniamo alla nostra privacy? Qual è il valore che attribuiamo alle informazioni che ci riguardano, anche quelle dalla natura più personale e sensibile? La ricerca in merito condotta da Kaspersky fa luce su un fenomeno legato a doppio filo all'evoluzione del contesto pandemico, accendendo un faro sulla situazione nel nostro paese, proprio nel momento in cui corre l'adozione del Green Pass.

Partiamo dalle percentuali. L'80% degli utenti italiani condividerebbe i propri dati di tipo sanitario, di geolocalizzazione e di contatto in cambio di una maggiore libertà. Il 54% dei nostri connazionali è inoltre disposto a fornire dati personali se utile ad aiutare il paese a superare lo stato di impasse legato alla crisi. Infine, il 36% per tornare a viaggiare all'estero. Queste le parole di Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

Dall'inizio della pandemia, i governi di tutta Europa hanno cercato un modo per monitorare la diffusione del virus al fine di dare una spinta all'economia, al settore hospitality e a quello

dei viaggi. Nonostante ciò, solo il 47% degli europei condividerebbe con fiducia le proprie informazioni personali con il governo. Nonostante molti europei siano disposti a rinunciare ai loro dati personali in cambio di maggiore libertà, è importante che i governi nazionali siano più trasparenti sulle politiche di raccolta e archiviazione dei dati per costruire un rapporto di fiducia con i cittadini e superare in sicurezza la pandemia.