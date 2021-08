PNRR: arrivano 24,9 miliardi, primo bando di concorso

La Commissione europea ha erogato all'Italia il prefinanziamento da 24,9 miliardi di euro che rappresentano il 13% dell’importo complessivo dei prestiti e delle sovvenzioni presenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) pari a 191,5 miliardi. Contestualmente, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha comunicato che il primo bando di concorso per l'assunzione di 500 professionisti è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale.

Primi fondi e prime assunzioni

In base al PNRR, l'Italia dovrebbe ricevere 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. Come specificato sul sito Italia Domani, aperto all'inizio del mese, il prefinanziamento di 24,9 miliardi è pari al 13% del totale. Ulteriori fondi arriveranno solo se verranno realizzati gli investimenti e le riforme previsti.

Tra i progetti che beneficeranno dei finanziamenti ci sono quelli per garantire la transizione digitale, tra cui sviluppo di reti a banda ultralarga e 5G, digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione. Per il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi, nonché per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione e controllo del PNRR sono necessarie diverse figure professionali.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha quindi avviato l'assunzione di 500 persone a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi (ma non oltre il 31 dicembre 2026):

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14 del 20 settembre 2021 tramite il sistema Step-One 2019 di FormezPA. L'accesso è possibile con SPID. I candidati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e versare una quota di 10 euro. Il concorso prevede una prova selettiva scritta e la valutazione dei titoli.