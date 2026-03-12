 POCO F7: batteria da 6500mAh, fotocamera Sony e Snapdragon 8s Gen 4
POCO F7: batteria da 6500mAh, fotocamera Sony e Snapdragon 8s Gen 4

Il POCO F7 ha una batteria da 6500mAh, una fotocamera Sony da 50MP e monta il potente Snapdragon 8s Gen 4. Occasionissima su Amazon.
Tecnologia Mobile
Tecnologia Mobile
Il POCO F7 ha una batteria da 6500mAh, una fotocamera Sony da 50MP e monta il potente Snapdragon 8s Gen 4. Occasionissima su Amazon.

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione meravigliosa per ottenere uno smartphone di fascia medio alta a un prezzo davvero incredibilmente più basso. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il POCO F7 a 359,90 euro, invece che 449,90 euro.

In questo momento siamo dunque di fronte a uno sconto del 20% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare una cosa come 90 euro sul totale. Uno sconto così importante non si vedeva da diverso tempo e ora puoi beneficiare della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate con Cofidis.

POCO F7 è super e ora anche il prezzo è interessante

Le prestazioni del POCO F7 non si discutono e dunque a questa cifra è davvero super interessante. Non è leggerissimo ma è robusto. Ha un peso di 215 grammi, uno spessore di 8,2 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Mentre il display è un AMOLED da 6,8 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz e luminosità pari a 1700 nit.

Lo straordinario processore Snapdragon 8s Gen 4 ti permette di giocare anche ai titoli più recenti senza nessun problema. Viene supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Possiede inoltre una spettacolare fotocamera principale Sony IMX882 da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore da 20 MP. E poi è dotato di una batteria che non si esaurisce mai con capacità da 6.500 mAh, ricarica rapida fino a 90 W e ricarica inversa fino a 22,5 W.

Insomma uno smartphone che a questa cifra non è assolutamente da perdere. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo POCO F7 a 359,90 euro, invece che 449,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

