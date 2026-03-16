La più bella colorazione di POCO M7 in promo per l'evento Amazon

POCO M7 al prezzo di soli 129 euro è tra i migliori affari di oggi per chi cerca uno smartphone economico. Fa parte del catalogo Xiaomi, unisce specifiche adatte a un utilizzo quotidiano e un design particolare. Lo trovi in sconto tra le promozioni nella Festa delle Offerte di Primavera. Amazon si occupa di vendita e spedizione con la consegna gratis prevista entro domani.

L’offerta di primavera sullo smartphone POCO M7

Integra un display FHD+ da 6,9 pollici per un’esperienza multimediale di alto livello (è grande quasi quanto quello di un tablet), il processore Snapdragon 685 con ottime prestazioni, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La doppia fotocamera posteriore con AI è da 50 megapixel e c’è anche una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 33 W e autonomia molto elevata. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS 2 e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Dai uno sguardo alla scheda del telefono per conoscere tutte le altre caratteristiche.

Oggi lo smartphone POCO M7 di Xiaomi può essere tuo al prezzo di soli 129,90 euro, un ottimo affare considerando le sue caratteristiche e il design. La colorazione è Argento (Silver), quella più particolare e originale con il profilo colorato. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici, lo sconto è automatico.

Oggi è l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento con cui l’e-commerce ha festeggiato l’arrivo della nuova stagione. Prima che le promozioni terminino, fai un salto nella vetrina dedicata per scoprire gli sconti più interessanti ancora disponibili. Su queste pagine continueremo a segnalare alcune delle occasioni migliori con una selezione tra informatica, elettronica di consumo, dispositivi smart per la casa e gaming.