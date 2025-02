Poco più di 1 euro al mese per una VPN? Ora è possibile con PrivadoVPN

La nuova offerta di PrivadoVPN rappresenta un’occasione unica per poter utilizzare una VPN illimitata: grazie a uno sconto che arriva fino al 90%, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis.

In alternativa, c’è la possibilità di puntare sul piano di 12 mesi, sempre con 3 mesi gratis, che viene proposto con un costo di 1,33 euro al mese. Per tutte le versioni, è disponibile un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto, raggiungendo così il sito di PrivatoVPN.

PrivadoVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata che consente di utilizzare un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet. Il servizio prevede la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log.

La VPN mette a disposizione anche un network di server sparsi in decine di Paesi, in tutto il mondo. In questo modo, è possibile ottenere, facilmente, l’indirizzo IP di un altro Paese in modo da poter evitare blocchi geografici e censure.

Con l’offerta in corso, PrivadoVPN è, senza dubbio, la VPN da scegliere oggi. Il servizio è disponibile con uno sconto che arriva all’90%. Per i nuovi utenti, la VPN ha un costo di:

1,11 euro al mese scegliendo il piano biennale

scegliendo il 1,33 euro al mese scegliendo il piano annuale

Entrambe le versioni includono 3 mesi gratis oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta prevede la fatturazione anticipata (per il piano biennale la spesa complessiva è di 30 euro mentre per quello biennale è di 20 euro). Per tutti i dettagli in merito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto e poi scegliere la versione da attivare della VPN.