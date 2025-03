Poco più di 2 €/mese per una VPN: con il piano di 36 mesi di PrivateVPN è possibile

Una VPN illimitata per 36 mesi di utilizzo con una spesa ridotta dell’85%: la promozione di PrivateVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca della migliore VPN da attivare oggi. Sfruttando la promo in corso, infatti, è possibile accedere al servizio con un costo di 2,08 euro al mese per 36 mesi, beneficiando anche di 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

PrivateVPN diventa, quindi, il servizio giusto per poter sfruttare una VPN senza limiti per rendere sicura una connessione grazie alla crittografia, navigare senza tracciamento, sfruttando la politica “zero log” del servizio, e evitare blocchi geografici online, grazie al network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo.

Per tutti i dettagli sulla promozione basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN tramite il link qui di sotto.

Perché puntare su PrivateVPN come nuova VPN

PrivateVPN ha tutto quello che serve per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di una nuova VPN, a partire dalla crittografia da 2048 bit con AES-256 e da una politica “zero log” che assicura l’assenza di una qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente durante l’utilizzo della VPN da parte del servizio. Chi sceglie PrivateVPN, inoltre, può sfruttare anche la possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea. La connessione tramite la rete protetta avviene senza limiti di banda e di traffico dati e l’utente ha sempre la possibilità di sfruttare un network di server (oltre 200 server sparsi in 63 Paesi) per “spostare” il proprio IP ed evitare censure e blocchi geografici online.

Il servizio proposto da Private VPN prevede un costo di 2,08 euro al mese, andando a scegliere il piano di 36 mesi. In questo modo è possibile assicurarsi una VPN sicura e senza tracciamento per un lungo periodo di tempo, con una spesa minima. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.