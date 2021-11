POCO X3 Pro: 100 € in meno per il Black Friday

La settimana del Black Friday su Amazon ha ufficialmente preso il via e, tra le prime offerte interessanti proposte dall'e-commerce, c'è quella che permette di acquistare POCO X3 Pro approfittando di uno sconto da ben 100 euro sul prezzo di listino. Lo smartphone del brand Xiaomi integra caratteristiche di tutto rispetto.

Occasione al Black Friday: -100 € su POCO X3 Pro

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, processore Qualcomm Snapdragon 860, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, una gamma completa di moduli per la connettività e la batteria da 5.160 mAh. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Android con pieno supporto ai servizi Google. Oggi hai la possibilità di far tuo POCO X3 Pro al prezzo di 199,90 euro invece di 299,90 euro come da listino, grazie all'offerta proposta da Amazon nella settimana del Black Friday. Puoi scegliere fra le tre colorazioni disponibili: Phantom Black, Metal Bronze e Frost Blue.