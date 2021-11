Purificatori d'aria, che occasione il Black Friday 2021

La settimana del Black Friday 2021 ha immediatamente dato una sferzata ad un settore sempre più apprezzato dell'elettronica per il benessere casalingo: si tratta dei purificatori d'aria, strumenti ormai ampiamente affinati ed in grado di offrire maggior benessere e salubrità all'ambiente in cui viviamo. Al cospetto di un inverno che ci vedrà in casa più del solito (che sia per smart working o semplicemente per abitudini di vita che per qualche mese dobbiamo ancora immaginare più all'insegna della cautela che non dei viaggi), i purificatori sono diventati qualcosa a cui guardare con attenzione in virtù della capacità che hanno di eliminare pulviscolo, cattivi odori e agenti inquinanti che possono nuocere alla salute e al benessere.

Black Friday 2021: occasione sui purificatori

Per strumenti di questo tipo il prezzo è spesso considerato al di sopra delle aspettative per il semplice fatto che, non avendo mai avuto prima un purificatore d'aria in casa, non si è in grado di apprezzarne l'utilità. Ad attirare solitamente le curiosità è ciò che questi strumenti sono in grado di offrire soprattutto in presenza di stufe, termosifoni, ventilconvettori (tutti strumenti che tendono a far circolare la polvere nell'aria) o quando tra i conviventi c'è qualcuno che soffre di allergie, ma il prezzo diventa un ostacolo. Il Black Friday abbatte quest'ultima barriera con tagli sostanziali su una vasta gamma di purificatori, per i quali diventa questa una immediata occasione d'acquisto.

Alcuni esempi:

In molti casi i prezzi erano già scesi di molto negli ultimi mesi, ma la sferzata del Black Friday li abbatte al di sotto delle soglie minime tradizionali e ti regala la possibilità di metterti nel carrello un toccasana. L'intera gamma dei purificatori in offerta è qui. Tra i più iconici si segnala quello di Electrolux, che in quanto a design e funzionalità ha messo a punto un modello decisamente unico e di grande utilità:

In questo caso lo sconto arriva al 38% e il prezzo scende a 308,99 euro. Con una maniglia puoi spostarlo tra più locali, il rivestimento è premium e le funzionalità di gamma superiore. Al momento della scelta si raccomanda di verificare la superficie di purificazione, così da avere certezza di poter attingere ad un modello adeguato. Evitare, soprattutto, di prendere un modello con capacità al di sotto della superficie di lavoro perché lo si costringerebbe a lavorare al di sopra delle possibilità riducendone le performance e aumentandone sensibilmente la rumorosità. Una scelta adeguata, invece, significa silenzio, benessere e salute. Con lo sconto.