Non è un caso se POCO X3 Pro è accompagnato dall’etichetta “il #1 più venduto” su Amazon: lo smartphone offre un comparto tecnico di fascia alta per una spesa davvero contenuta, oggi ulteriormente ridotta grazie allo sconto del 20% sul prezzo di listino proposto dallo store. Un’occasione da non perdere per chi vuol mettersi in tasca il dispositivo del momento.

20% di sconto su POCO X3 Pro: un affare

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche che lo rendono particolarmente interessante: display da 6,67 pollici con refresh rate 120 Hz e risoluzione 2400×1080 pixel ricoperto da vetro Corning Gorilla Glass 6, processore Qualcomm Snapdragon 860 con GPU Adreno 640, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per lo storage, altoparlante stereo, quadrupla fotocamera posteriore (48+8+2+2 megapixel), sensore frontale da 20 megapixel, NFC, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e batteria da 5.160 mAh con supporto alla ricarica ultrarapida da 33 W. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Insomma, nulla da invidiare a prodotti ben più costosi in termini di esperienza offerta a livello multimediale e fotografico. Lato software, il sistema operativo è MIUI 12 basato su Android 11 al lancio. Oggi POCO X3 Pro è acquistabile su Amazon nella colorazione Phantom Black al prezzo di 199 euro invece di 249 euro come da listino.