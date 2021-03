Scelta ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania, ma al tempo stesso non vuol rinunciare alle caratteristiche di un computer completo, un Mini PC può tornare utile sia per lo studio in didattica a distanza sia per gestire le operazioni base della produttività, senza dimenticare navigazione e intrattenimento multimediale. Qui proponiamo quelli dei marchi Coofun e Chuwi oggi in offerta lampo su Amazon.

Coofun e Chuwi: due Mini PC con CPU Intel in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche incluse. Il primo dei due, Coofun CJ34, integra il processore Intel Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500,

8 GB di RAM, SSD da 128 GB per lo storage, uscite video HDMI e VGA, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore per schede SD al prezzo di 186,99 euro invece di 219,99 euro come da listino (maggiori informazioni nella scheda del prodotto).

Il secondo invece, Chuwi Herobox, sotto la scocca nasconde il processore Intel Celeron N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, 180 GB di memoria interna, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscite video HDMI e VGA, jack audio, lettore per schede microSD, Ethernet, WiFi e Bluetooth al prezzo di 169,15 euro invece di 199,00 euro come da listino (maggiori informazioni nella scheda del prodotto). Il sistema operativo preinstallato è sempre Windows 10.

Tutto questo nei Mini PC di Coofun (modello CJ34) e Chuwi (modello Herobox), proposti con il 15% di sconto. In entrambi i casi si tratta di offerte lampo su Amazon: il consiglio per gli interessati, come sempre in questi casi, è quello di non perdere tempo poiché gli sconti saranno disponibili solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.