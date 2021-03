Hard disk esterno da 1TB ultraresistente in offerta

Quello che vi consigliamo oggi è un hard disk esterno un po’ diverso dal solito, indirizzato a chi oltre a qualcosa di funzionale necessita di un prodotto decisamente resistente. Stiamo parlando del LaCie Rugged Mini, un HDD dalle dimensioni contenute ed un guscio di protezione rinforzato, ad un prezzo eccezionale.

Hard disk esterno LaCie Rugged Mini: caratteristiche tecniche

Partiamo subito con la compatibilità garantita per la maggior parte dei sistemi operativi disponibili, inclusi naturalmente Windows e Mac OS. Nel caso specifico la versione in offerta è nel taglio da 1TB, sufficiente a contenere un gran numero di documenti, foto e video. Le velocità di lettura e scrittura arrivano a ben 130 MB/s garantendo una notevole velocità per il salvataggio dei dati in caso, ad esempio, di backup. Il LaCie Tool Kit, infatti, offre un’utility estremamente semplice e veloce per trasferire i dati da un disco all’altro. Inoltre è possibile pianificare backup automatici e sincronizzare le cartelle su dispositivi diversi in pochi secondi.

La differenza rispetto ai tradizionali hard disk esterni però è rappresentata, come accennato, dalla “corazza” che caratterizza l’aspetto del dispositivo. La custodia, infatti, sfoggia un bumper in gomma che circonda l’intero profilo e protegge il disco su ogni lato. Questo è resistente a cadute da 1,2 metri, ed è stato testato sotto il peso di un auto da 1 tonnellata. Come se non bastasse è anche protetto da pioggia e polvere, resistendo davvero alle condizioni più estreme di utilizzo. La garanzia offerta sul disco è di due anni sull’hardware, ma non manca una garanzia aggiuntiva sui dati in esso contenuti. LaCie, infatti, fornisce ben 2 anni di servizio per il recupero dati nel caso in cui si dovessero riscontrare problemi con l’HDD.

Grazie alle offerte di Amazon è acquistabile a soli 74,99 euro con uno sconto di 25 euro sul prezzo di listino.