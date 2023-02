POCO X5 5G e X5 Pro 5G sono già su Amazon: eccoli

A pochi minuti di distanza dall’annuncio ufficiale, ecco già comparire POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G sullo store ufficiale Amazon del brand. Due nuovi smartphone mid-range dichiaratamente indirizzati a chi fa dei contenuti multimediali il suo pane quotidiano, semplicemente fruendone oppure creandoli. Si parte da soli 249 euro approfittando della fase Early Bird che si concluderà tra pochi giorni.

Smartphone mid-range: POCO X5 5G e X5 Pro 5G

Entrambi dotati di display AMOLED da 6,67 pollici e con un design che ormai rappresenta un tratto distintivo per il marchio, nascondono sotto la scocca processori Qualcomm Snapdragon. Per tutti gli altri dettagli in merito alle specifiche tecniche rimandiamo all’approfondimento su Telefonino. Eccoli su Amazon (le schede sono online, risulteranno acquistabili a breve).

POCO X5 5G su Amazon: modelli e colorazioni

6 GB di RAM, 128 GB di memoria a 299,90 euro 249,90 euro: Nero, Verde e Blu;

249,90 euro: Nero, Verde e Blu; 8 GB di RAM, 256 GB di memoria a 349,90 euro 299,90 euro: Nero, Verde e Blu.

POCO X5 Pro 5G su Amazon: modelli e colorazioni

6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna a 349,90 euro 299,90 euro: Giallo, Nero e Blu;

299,90 euro: Giallo, Nero e Blu; 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna a 399,90 euro 349,90 euro: Giallo, Nero e Blu.

A distinguere POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G sono principalmente la tipologia del display integrato (con tecnologia Flow sul modello più evoluto, mentre la diagonale è identica), la fotocamera principale sul retro (da 48 megapixel sul primo, da 108 megapixel sul secondo) e la velocità di ricarica della batteria da 5.000 mAh nascosta sotto la scocca (33 W e 67 W), senza ovviamente dimenticare il processore, in entrambi i casi Qualcomm Snapdragon.

Non fatichiamo a immaginare un ennesimo successo commerciale per questi due nuovi smartphone del brand Xiaomi, considerando l’elevato rapporto qualità-prezzo.

