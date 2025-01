POCO X7 è appena uscito, già in FORTE SCONTO: eccolo a -50€

Appena annunciato da Xiaomi, il nuovo POCO X7 è già in forte sconto su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo per il lancio dello smartphone e risparmia 50 euro sull’acquisto, sia della versione 8/256 GB che su quella 12/512 GB. Il cavo USB-C per la ricarica e il supporto sono inclusi nella confezione.

L’offerta di Amazon sul nuovo smartphone POCO X7

Basato sul sistema operativo HyperOS (personalizzazione di Android con accesso a Google Play), integra un display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il processore Dimensity 7300-Ultra, un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel, il lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, GPS, NFC e la batteria da 5.110 mAh con ricarica Turbo da 45 W. Scopro di più nella scheda completa del telefonino.

Appena lanciato, il nuovo smartphone POCO X7 è già in forte sconto e oggi lo puoi comprare al prezzo di soli 249 euro (invece di 299 euro come da listino) nella versione 8/256 GB. Scegli la colorazione che preferisci tra Silver, Green e Black, la spesa non cambia. È in offerta a tempo anche la versione Pro, nella sua originale tinta Yellow, con un upgrade del comparto hardware e proposta a 319 euro (invece di 369 euro).

La disponibilità è immediata, c’è la spedizione gratuita e Amazon (che si occupa direttamente di vendita e spedizione) assicura l’arrivo direttamente a casa tua già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione. In più, con l’acquisto hai diritto a 60 giorni di accesso senza spese alla piattaforma Audible per l’ascolto degli audiolibri.