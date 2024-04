Polaroid Now Gen 2: OFFERTA SHOCK (-42%) su Amazon

Tornata di moda negli ultimi anni, la Polaroid Now Gen 2 è il meglio se stai cercando il fascino della fotografia instantanea come una volta. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon al minimo storico assoluto di 76,99 euro invece del prezzo consigliato di 129,99.

Questa nuova generazione della iconica fotocamera istantanea porta con sé entusiasmanti miglioramenti. Realizzata con il 40% di materiali riciclati, la Polaroid Now Gen 2 non è solo all’avanguardia, ma anche attenta all’ambiente. Inoltre, con la sua batteria al litio interna, facilmente ricaricabile tramite USB-C, non perderai mai uno scatto per problemi di batteria.

Vivi la magia della doppia esposizione, dove due momenti si fondono senza soluzione di continuità in un’unica cornice, permettendoti di esprimere la tua creatività come mai prima d’ora. E se vuoi essere parte della foto con la modalità autoscatto potrai realizzare selfie imperdibili.

Con la Polaroid Now Gen 2, la semplicità è fondamentale. Basta puntare, scattare e custodire i tuoi ricordi per sempre. Compatibile sia con pellicola i-Type che 600, questa fotocamera offre versatilità e infinite possibilità. All’interno della confezione troverai anche la tracolla per portarla facilmente sempre con te: acquistala adesso al minimo di 76,99 euro invece di 129,99.