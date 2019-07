Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha reso noto di aver individuato un potenziale pericolo per la cybersecurity di alcune delle pompe insuliniche realizzate da Medtronic. Stando a quanto riporta il sito ufficiale del produttore, la linea MiniMed risulta distribuita anche in Italia. Non abbiamo rinvenuto comunicati per il nostro paese, facciamo dunque riferimento a quanto riportato oltreoceano da FDA.

FDA sta avvisando pazienti e fornitori di servizi clinici che alcune pompe insuliniche Medtronic MiniMed sono interessate da potenziali rischi per la cybersecurity. I pazienti con diabete che utilizzano questi modelli dovrebbero passare a uno dotato di un equipaggiamento migliore per far fronte a eventuali minacce.

Pompa insulinica, l’allarme di FDA

Stando alle informazioni condivise dal sito SlashGear le unità interessate sono state commercializzate sia negli USA sia a livello internazionale. Il problema riguarda la possibilità di connettersi al dispositivo da parte di un soggetto non autorizzato, in modalità wireless, modificandone le impostazioni con esiti che si possono facilmente immaginare: un malintenzionato potrebbe sospendere o alterare la somministrazione di insulina, provocando gravi danni per la salute del paziente. Dell’azienda abbiamo scritto nei mesi scorsi per via di un altro rischio cracking, legato allora ai pacemaker.

Medtronic sta richiamando le pompe MiniMed interessate e fornendo unità alternative ai pazienti.

Questi i modelli interessati, stando a quanto reso noto dal comunicato della Food and Drug Administration.

MiniMed 508 (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm 511 (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm 512/712 (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm 515/715 (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm 522/722 (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm 522K/722K (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm 523/723 (versione 2.4A o precedente);

MiniMed Paradigm 523K/723K (versione 2.4A o precedente);

MiniMed Paradigm 712E (tutte le versioni);

MiniMed Paradigm Veo 554CM/754CM (versione 2.7A o precedente);

MiniMed Paradigm Veo 554/754 (versione 2.6A o precedente).

Secondo FDA, per ragioni di natura tecnica Medtronic non può rilasciare un aggiornamento destinato ai modelli in questione. È dunque necessario passare a un’unità più recente (come quella mostrata nell’immagine di apertura, MiniMed 670G). Al momento, fortunatamente, non si segnalano abusi della vulnerabilità.