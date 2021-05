PornHub Remastured: vecchi porno a colori e in 4K grazie all'IA

Abbiamo scritto ieri su queste pagine di una potenziale applicazione dell'intelligenza artificiale nel mondo del cinema con il progetto TrueSync, messo in campo da Flawless AI per migliorare il doppiaggio, torniamo a farlo oggi per segnalare un'iniziativa che chiama in causa uno specifico genere di pellicole: quelle hard. Remastured è la nuova trovata promozionale di PornHub, che fa leva sugli algoritmi per restaurare vecchi filmati erotici.

Remastured: nuova vita e colore per i vecchi porno

Tra questi anche The Kiss, risalente al 1896. Una clip dalla durata pari a poco più di venti secondi diretta da William Heise, che all'epoca provocò scandalo e indignazione. Oltre un secolo dopo, nel 1999, la Biblioteca del Congresso USA la ritenne “culturalmente significativa” selezionandola per la conservazione nel National Film Registry.

C'è anche After the Ball, girato l'anno successivo da George Méliés, autore tra le altre cose del celebre visionario cortometraggio Le Voyage Dans la Lune.

L'obiettivo non dichiarato del portale, che nei mesi scorsi ha dovuto rinunciare a una parte importante del proprio catalogo, è quello di sottolineare come la concezione di cosa è morale e cosa invece no sia legata più alle convinzioni e alle influenze culturali di un determinato periodo che non a principi assoluti. È sufficiente scorrere la linea temporale di Remastured per comprendere come, dagli anni '20 in poi, le scene siano diventate molto più esplicite.

Stando a quanto reso noto da PornHub, gli interventi manuali in seguito all'azione degli algoritmi sono stati ridotti al minimo, limitati ad alcune correzioni necessarie.

L'intelligenza artificiale del progetto Remastured si è occupata anzitutto di ridurre i disturbi presenti nelle pellicole originali, poi ha aumentato la risoluzione fino a raggiungere il formato 4K, aggiungendo poi il colore. Per completezza di informazione, questo è il link al progetto: per ovvi motivi consigliamo di non aprirlo in ufficio.