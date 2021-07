Porta la tua musica ovunque con lo speaker impermeabile SoundCore 2

Se vuoi portare la tua musica sempre con te, e condividerla con gli amici, uno speaker impermeabile è tutto ciò di cui hai bisogno. Quello che ti suggeriamo oggi è l’Anker SoundCore 2, un ottimo altoparlante dal punto di vista della qualità audio, la cui variante nera è offerta da Amazon con un doppio sconto.

Speaker Bluetooth impermeabile Anker SoundCore 2: caratteristiche tecniche

Anker, con il marchio SoundCore, rappresenta ormai un brand di riferimento per chi desidera grade qualità, ad un prezzo accessibile. Il SoundCore 2 non delude le aspettative, offrendo uno speaker Bluetooth 5.0 a doppia cassa per ben 12W di potenza. Incredibile l’autonomia, che grazie alla batteria integrata fornisce addirittura 24 ore di ascolto con una singola ricarica. Comodi i controlli posti sulla parte superiore, con dei tasti piuttosto generosi che ne semplificano l’accesso. Non manca, inoltre, un jack da 3,5mm per il collegamento dei dispositivi, naturalmente rinunciando all’impermeabilità.

È proprio la qualità costruttiva, però, il fiore all’occhiello di questo speaker. La cassa infatti presenta la certificazione IPX7 che la rende resistente ad acqua, sabbia e polvere. Che tu voglia usarlo in piscina, al mare o anche sotto la doccia, il dispositivo di Anker è un alleato perfetto. Molto interessante, inoltre, la possibilità di utilizzare due speaker contemporaneamente. È possibile, infatti, associare due diversi altoparlanti al medesimo dispositivo Bluetooth, e godere di un ricco audio stereo ovunque tu voglia. Con delle dimensioni veramente ridotte all’osso, il SoundCore 2 è senza dubbio uno dei migliori speaker wireless attualmente sul mercato per rapporto qualità/prezzo.

Grazie ad un coupon di 5 euro, che si somma allo sconto del 13% preapplicato, i più veloci potranno acquistare la variante nera su Amazon a soli 34,99 euro. Considerando il costo di 51,99 euro per il blu ed il rosso, se il colore non rappresenta un limite, si tratta di un vero e proprio affare da portare in vacanza.