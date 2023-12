Porta Monopoly in viaggio grazie a questo SCONTO!

Esplora le metropoli più iconiche del mondo nel fantastico Monopoly In Viaggio per il Mondo. Durante il tuo percorso di gioco, avrai l’opportunità di immergerti nell’atmosfera unica di città come Parigi, Londra, Tokyo, New York e molte altre. Ogni destinazione è caratterizzata da un affascinante tabellone dedicato, arricchito da curiosità e informazioni interessanti che renderanno il tuo viaggio ludico ancora più coinvolgente.

La chiave per la vittoria risiede nel completare gli obiettivi di viaggio specifici di ogni destinazione. Questi obiettivi possono variare dalla semplice visita di un numero predeterminato di attrazioni al compimento di sfide più impegnative, come vincere una gara o accumulare una determinata quantità di denaro nel corso del gioco.

In ogni destinazione, avrai l’opportunità di arricchire il tuo bagaglio di conoscenze, poiché ogni visita ti permetterà di collezionare una curiosità locale. Questi preziosi dettagli non solo aggiungeranno un tocco culturale al tuo percorso, ma forniranno anche punti bonus che saranno fondamentali per la tua vittoria finale nel gioco.

Un tocco innovativo nel Monopoly In Viaggio per il Mondo è rappresentato dal tabellone cancellabile, che consente ai giocatori di segnare le destinazioni visitate con le loro pedine dotate di timbri autoinchiostranti.