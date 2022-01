Portatile per DaD: questo è perfetto (e in sconto)

Alle prese con la didattica a distanza? Ti basta il dispositivo giusto e passa la paura. Oggi ti segnaliamo CHUWI GemiBook, un computer portatile economico con tutto ciò che serve per seguire le lezioni online da casa, acquistabile approfittando di un coupon sconto proposto da Amazon.

CHUWI GemiBook è il laptop giusto per la DaD

Le sue specifiche tecniche lo rendono adatto anche per la navigazione, l'intrattenimento multimediale e la produttività di base in smart working. Eccole: display da 13 pollici con risoluzione 2K (2160×1440 pixel), processore Intel Celeron J4125, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, slot microSD, webcam con microfono integrato, altoparlanti e batteria capiente. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto (visibile nell'immagine qui sotto), c'è anche la tastiera retroilluminata comoda per le sessioni di studio o lavoro in notturna. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale rilasciata da Microsoft.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo laptop di CHUWI (modello GemiBook) al prezzo finale di 359 euro invece di 399 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Se approfitti subito del coupon, domani sarà sulla tua scrivania, con la consegna gestita direttamente dalla logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.