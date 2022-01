Portatile Teclast al PREZZO MINIMO: è già tuo

Con il suo design sottile ed elegante, racchiuso in un telaio di lega d'alluminio, Teclast F15 Plus 2 è la scelta giusta per chi cerca un computer portatile da dedicare alla didattica a distanza o al lavoro da casa in smart working. Oggi è proposto al prezzo minimo storico su Amazon, grazie all'offerta che permette di acquistarlo in forte sconto.

Teclast F15 Plus 2 è il laptop giusto per la DaD

Tra le caratteristiche spiccano l'ampio display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS, il processore Intel N4120 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB (espandibile), WiFi dual band, Bluetooth, porte USB-C e USB 3.0, slot microSD, tastiera full-size con numpad e trackpad, uscita video mini-HDMI, altoparlanti stereo, webcam con microfono e batteria capiente per una grande autonomia.

Nella scheda del prodotto è riportato Windows 10 come sistema operativo preinstallato, con licenza ufficiale Microsoft. Le caratteristiche del portatile consentono di connetterlo a monitor esterni per dar vita a configurazioni multi-screen ideali nell'ambito della produttività.

In questo momento hai la possibilità di comprare il laptop Teclast F15 Plus 2 al prezzo finale di soli 339,99 euro invece di 419,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.