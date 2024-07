Porte e finestre al sicuro: Shelly BLU, minimo storico al Prime Day

Non lasciare al caso la sicurezza della tua casa: approfitta del forte sconto su Amazon che, in occasione del Prime Day, porta Shelly BLU al suo prezzo minimo storico. È il sensore per porte e finestre che rileva eventuali aperture anomali e ti avvisa immediatamente con una notifica sullo smartphone o sullo smartwatch (come visibile nell’immagine di apertura), ovunque ti trovi.

Prime Day: l’offerta di Amazon per Shelly BLU

È compatibile con gli ecosistemi smart home di Alexa e Google, può essere controllato attraverso un’applicazione disponibile nelle versioni Android e iOS. L’installazione è semplice e alla portata di tutti, utilizzando il nastro biadesivo della 3M presente nella parte retrostante. Integra anche la rilevazione della luminosità e il tempo di reazione è inferiore a 100 ms. Ha in dotazione la connettività Bluetooth LTE. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

In virtù dello sconto del 35% applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali), il sensore Shelly BLU per porte e finestre al prezzo finale di soli 15 euro è un ottimo affare. Ti restano solo poche ore per approfittarne: il consiglio è di metterlo subito nel carrello per non perdere l’occasione. Ci sono anche la spedizione gratis e la consegna a domicilio prevista in pochi giorni. Se sei in procinto di partire per le meritate vacanze estive, può tornare molto utile come sicurezza aggiuntiva della tua casa.

L’abbonamento Prime è necessario per accedere al Prime Day e alle promozioni dell’evento su Amazon. Attivalo subito con 30 giorni di prova gratuita, con la possibilità di cancellare il rinnovo automatico in qualsiasi momento