POS Axerve, con l'offerta Easy paghi solo il canone mensile

Smart POS Easy di Axerve è una soluzione di pagamento progettata per semplificare la gestione dei pagamenti dei clienti sia dentro che fuori dall’attività commerciale. Grazie alla sua connettività 4G e Wi-Fi ma, sopratutto, grazie alla SIM inclusa è possibile connettere il dispositivo alla rete 4G dell’operatore. La sua tariffa è senza sorprese e ti consente di gestire la tua impresa in totale serenità!

Dunque, se sei il proprietario di un’ attività commerciale e ti piacerebbe gestire i pagamenti con carta dei tuoi clienti in modo semplice ed economico non ti resta che affidarti ad Axerve. Non a caso, lo Smart POS Easy è stato progettato per permetterti di ottimizzare e semplificare la gestione dei pagamenti tramite carta.

Oggi, grazie all’offerta EASY a canone ti viene richiesto di pagare solamente solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Nello specifico, il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione del servizio.

Axerve: tanti vantaggi con Smart POS Easy

Tra le soluzioni Axerve, Smart POS Easy rappresenta uno strumento pratico e versatile per tutti coloro che vogliono semplificare e gestire al meglio i pagamenti con carta. Ecco perchè già tantissimi utenti hanno deciso di procedere con la richiesta: stiamo parlando di un POS che è in grado di dare più stile al tuo business.

Come accennato in apertura, la SIM inclusa rende questo POS estremamente versatile dato che può essere utilizzato anche fuori dall’attività commerciale.

Con Smart POS Easy i canoni disponibili sono due: puoi scegliere il canone a soli 17 euro + iva se solitamente con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno; oppure il canone di 22 euro + iva se i tuoi incassi arrivano a 30.000 euro all’anno. Non perdere altro tempo: scegli Smart POS Easy a canone e paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni!

