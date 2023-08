POS, basta costi fissi: Axerve li azzera con POS Easy

Per gli esercenti in cerca di soluzioni innovative per semplificare le operazioni e ridurre i costi, il terminale POS Easy di Axerve è la rivoluzione che promette di cambiare il modo in cui i commercianti gestiscono i pagamenti e i costi. Con un approccio che mette al centro dell’attenzione gli interessi degli esercenti, questo sistema di pagamento presenta vantaggi che meritano una considerazione approfondita.

Uno dei principali vantaggi di POS Easy di Axerve è la sua politica sui costi. Mentre i tradizionali terminali POS spesso richiedono canoni mensili indipendentemente dall’uso effettivo, POS Easy sfida questa convenzione imponendo solo una piccola commissione fissa dell’1% per ogni transazione. Questo significa che gli esercenti non devono più sostenere costi fissi mensili, permettendo loro di risparmiare considerevolmente quando il loro business non utilizza frequentemente un terminale POS. L’unico costo da sostenere, una tantum, è quello iniziale di acquisto del POS pari a 100 euro.

Le caratteristiche principali di POS Easy

POS Easy si distingue per la sua natura smart e portatile. Con connettività Wi-Fi e 4G fornita tramite una scheda SIM inclusa nel prezzo, gli esercenti possono ora accettare pagamenti ovunque si trovino. Inoltre, il terminale è dotato di un display touchscreen a colori, GPS integrato e sistema Android, il che lo rende un partner ideale per l’evoluzione del tuo business.