POS, commissioni e canone: quale conviene nel 2023

Si parla molto, negli ultimi giorni, di POS e commissioni. L’ipotesi del Governo di fissare un tetto limite al suo utilizzo non è andata in porto, perciò – per ora – il POS resta uno strumento di pagamento che tutti gli esercenti devono obbligatoriamente accettare. A spaventare sono tuttavia le commissioni e il canone, considerati troppo elevati da sostenere. Fortunatamente esistono alcune soluzioni che permettono di risparmiare in tal senso, ad esempio azzerando il canone o applicando un tasso di commissione conveniente.

Tra questi ci sono i POS mobili di myPOS: si tratta di terminali completamente autonomi, che non hanno bisogno di essere collegati a nessun altro dispositivo per accettare pagamenti. In più, sono convenienti: nessun canone mensile né annuale da pagare (fatta eccezione per il myPOS Cassa Mini) né contratti vincolanti e commissioni per transazione fissi a 1.20% + 0,05 euro. Gli unici costi extra da sostenere sono quelli una tantum per l’acquisto del terminale.

Tutti i POS mobili di myPOS sono wireless e possono accettare qualsiasi tipo di pagamento, dal contactless, al magstripe e CHIP&PIN. Tra i principali vantaggi ricordiamo che si tratta di terminali senza banca: non è infatti necessario avere un conto bancario per utilizzare myPOS. Tutti i pagamenti, elaborati in pochi secondi, vengono immediatamente accreditati all’interno dell’account esercente multi-valuta myPOS e da lì possono essere trasferiti su qualsiasi conto bancario.

Tutti i dispositivi myPOS sono autonomi e perfetti per accettare pagamenti anche in mobilità. Sono dotati di connettività internet gratuita, grazie a una scheda dati 3G e 4G inclusa nel prezzo, ma possono tranquillamente collegarsi anche tramite Bluetooth o Wi-Fi. A differenza di altre soluzioni sul mercato, non è quindi obbligatorio utilizzare uno smartphone per gestire tutti i movimenti. In più, tutti i terminali beneficiano di un anno di garanzia gratuita con possibilità di estensione.

myPOS: terminali a confronto

Come abbiamo anticipato, sono diverse le soluzioni POS offerte dall’azienda. Qui le confronteremo brevemente, per capire meglio funzionalità, costi e vantaggi. La costante tra tutti i terminali resta l’assenza di un canone annuo o mensile e le commissioni per transazione fisse a 1.20% + 0,05 euro.

myPOS Carbon : robusto smart POS con stampante a 219 euro. Offre display touchscreen multi-touch HD, tastiera virtuale, batteria da 2600 mAh, accetta tutte le tipologie di pagamento, SIM dati gratuita, Wi-Fi, GPRS, stampante termica integrata, ricevute elettroniche, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso e tipping;

: robusto smart POS con stampante a 219 euro. Offre display touchscreen multi-touch HD, tastiera virtuale, batteria da 2600 mAh, accetta tutte le tipologie di pagamento, SIM dati gratuita, Wi-Fi, GPRS, stampante termica integrata, ricevute elettroniche, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso e tipping; myPOS Slim : POS Android con scanner di codici a barre a 199 euro. App Android, display touchscreen multi-touch HD, tastiera virtuale, batteria da 5150 mAh, tutti i metodi di pagamento, SIM dati gratuita, Wi-Fi, GPRS, ricevute elettroniche, richiesta di pagamento, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso, tipping.

: POS Android con scanner di codici a barre a 199 euro. App Android, display touchscreen multi-touch HD, tastiera virtuale, batteria da 5150 mAh, tutti i metodi di pagamento, SIM dati gratuita, Wi-Fi, GPRS, ricevute elettroniche, richiesta di pagamento, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso, tipping. myPOS Go : portatile e leggero, il più economico a 39 euro. Schermo LCD a colori TFT, tastiera fisica, batteria 1500 mAh, tutti i metodi di pagamento, SIM dati gratuita, GPRS, ricevute elettroniche, richiesta d pagamento, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso, tipping.

: portatile e leggero, il più economico a 39 euro. Schermo LCD a colori TFT, tastiera fisica, batteria 1500 mAh, tutti i metodi di pagamento, SIM dati gratuita, GPRS, ricevute elettroniche, richiesta d pagamento, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso, tipping. myPOS Combo: POS con stampante integrata a 249 euro. Schermo LCD a colori TFT, tastiera fisica, batteria 2300 mAh, tutti i metodi di pagamento, SIM dati gratuita, Wi-Fi, GPRS, stampante termica integrata, richiesta di pagamento, MO/TO, pre-autorizzazione, rimborso, tipping.

Acquistare il POS giusto è una priorità per evitare spese troppo elevate: myPOS è sicuramente una soluzione intelligente e conveniente per chi desidera autonomia e mobilità, risparmiando sui costi del canone e delle commissioni di transazione. A questo link puoi visualizzare tutti i terminali proposti da myPOS, comprensivi di caratteristiche e vantaggi, e scoprire come richiedere il credito d’imposta del 30% sulle commissioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.