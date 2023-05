POS Easy a commissioni, il piano Axerve che elimina i costi fissi

Hai un’impresa o una semplice attività commerciale? Axerve ti dedica alcune offerte trasparenti e facili da attivare. La proposta di oggi riguarda POS Easy a commissioni, un piano del tutto conveniente, senza canone e con commissioni all’1%.

Accedendo all’offerta online potrai avere direttamente a casa tua un POS di ultima generazione con fotocamera integrata che ti consentirà di gestire qualsiasi tipologia di pagamento.

Display touchscreen, GPS, 4G, Wifi e sistema operativo Android, rendono questo POS ideale sia per liberi professionisti che da ditte individuali. Funzionalità avanzate, servizi innovativi e sicurezza sono infatti assicurati grazie al sistema integrato nello Smart POS PAX A910.

Acquistando il piano POS Axerve Easy a commissioni, non sarai più vincolato a pagare inutili costi come il canone fisso, ma ti sarà richiesto soltanto il pagamento di una commissione pari all’1% sulle transazioni effettuate. Il servizio, infatti, richiede una minima somma per l’attivazione del servizio, pari a 16 € di bollo.

Pratico e leggero, lo Smart POS PAX A910 è dotato di connettività WiFi e 4G con Sim inclusa. Cerchi un POS che possa aiutarti a controllare in tempo reale tutti gli aggiornamenti dei pagamenti ricevuti? Nessun problema grazie alla dashboard Axerve myStore a tua disposizione che si contraddistingue per intuitività e semplicità di utilizzo.

Scegliendo POS Easy a commissioni potrai dunque avere:

il POS Android PAX A910 dal costo di 100 euro + IVA una tantum

commissioni dell’1% su tutte le transazioni

accesso alla dashboard Axerve myStore

servizio di assistenza in tempo reale attivo dal lunedì al venerdì attivo dalle 9 alle 18.

Azzera subito i costi fissi e riduci le commissioni legate ai POS attivando l’ offerta Axerve accedendo alla pagina web dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.