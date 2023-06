POS EASY Axerve: zero commissioni e 2 mesi gratis di canone

Se per la tua attività commerciale vuoi un sistema di pagamento flessibile e conveniente, Axerve può essere il servizio che fa per te. Con l’offerta POS EASY a canone, non paghi nessuna commissione sulle transazioni ma solo un canone mensile che è incluso nel noleggio del POS. Il canone è di 17 euro più iva per gli incassi fino a 10.000 euro all’anno mentre per quelli fino a 30.000 euro all’anno è di 22 euro più iva. Inoltre è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 euro. Utilizzando il codice “EASYX2” ottieni 2 mesi gratuiti di canone dell’offerta Easy. Il codice sconto è valido fino al 30/06/2023.

Il POS EASY può essere utilizzato anche in mobilità dato che è dotato di una sim che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è incluso.

Con la dashboard Axerve myStore hai tutto sotto controllo. L’interfaccia è semplice e intuitiva da navigare permettendoti di: monitorare le tue transazioni con il POS, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture, e con la possibilità di integrazione con più prodotti Axerve, come il Cashin o Pay by Link. Il dispositivo accetta pagamenti con carte PagoBancomat, Visa, VPay, Mastercard e Maestro. Sono accettati anche i metodi di pagamento più innovativi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. L’ accredito delle transazioni avviene sul tuo conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non serve dover aprire un conto corrente dedicato. Per il tuo business scegli l’ offerta POS Easy senza commissioni di Axerve, puoi ricevere due mesi di canone gratis. Niente vincoli né costi in caso di reso o sostituzione.

